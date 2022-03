Petez Bosz ne refait pas le match, OL-Lille c'est mort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La page de l'erreur d'arbitrage lors du match entre Lyon et Lille n'est peut-être pas tournée pour Jean-Michel Aulas, mais elle l'est pour Peter Bosz. L'entraîneur lyonnais estime que le mal est fait.

On ne sait pas quel sera le classement de la Ligue 1 au soir de la 38e journée de championnat, mais du côté des autorités du football français on doit croiser les doigts afin que pour l’Olympique Lyonnais tout ne se joue pas à un point près. Car si l’OL rate une place européenne, et encore plus le podium de L1, pour un seul petit point, cela risque de souffler très fort. Jean-Michel Aulas n’a pas masqué sa colère après l’erreur de Clément Turpin, qui a refusé le but égalisateur de Lucas Paqueta contre le LOSC, le président de Lyon n’étant pas loin de réclamer que cette rencontre soit rejouée, tout en se doutant évidemment que cela ne sera pas le cas. Pour Peter Bosz, qui était en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du déplacement de son équipe à Lorient, il faut désormais passer à autre chose, même si le technicien de l’OL n’en pense pas moins. Plutôt que de toujours mettre de l’huile sur le feu, ce qui ne sert strictement à rien, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam a déjà tourné la page.

Stop ! Peter Bosz ne veut plus parler de Lyon-Lille

@ol ⁩ ⁦@vincentduluc⁩ Enfin 🙏 une confession transparente:comment ne pas envoyer les bonnes images à l’arbitre alors que lui a vu juste?Et à fortiori les images diffusées au public?cette affaire comme dirait M P remet en cause l’intérêt du VAR😢 https://t.co/OZe57VjNgw — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 28, 2022

Peter Bosz l’a bien compris, même si forcément il y avait de la colère dimanche dernier au Groupama Stadium, après le fiasco arbitral, l’Olympique Lyonnais doit repartir de l’avant et ne pas se prendre la tête avec les arbitres, comme certains le font depuis l’erreur de Clément Turpin et de Mikael Lesage. « Si je suis encore marqué ? Non, c'est fini. Ils ne nous donnent pas un point. Tout le monde a vu que c'était une grosse erreur, c'est tout. Si cela peut faire changer les choses ? Non ! C'est fini et pour moi ça l'était déjà tout de suite après le match. Tout le monde a vu les images, c'était très clair. Malheureusement à la VAR, ils ne l'ont pas vu. Voilà, c'est fini », a répété l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui espère qu’une victoire vendredi soir à Lorient permettra de définitivement passer à autre chose.