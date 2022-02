But de Paqueta, Turpin s'est trompé, les arbitres avouent !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le patron des arbitres français a avoué ce lundi qu'il y avait effectivement eu une erreur lors du match Lyon-Lille et que le but de Paqueta aurait dû être accordé.

Au lendemain d’une décision qui a fait hurler Jean-Michel Aulas et les supporters de l’Olympique Lyonnais, à savoir l’annulation du but égalisateur de Lucas Paqueta, suite à l’usage de la VAR par Clément Turpin, Pascal Garibian a accepté de sortir de son mutisme pour Le Progrès. Dans le quotidien régional, le président de la Direction Technique de l’Arbitrage a reconnu que cette décision était une grossière erreur, mais que l’arbitre numéro 1 français avait été mal aiguillé par celui qui était aux manettes de la vidéo, à savoir un autre arbitre sous pression, Mickaël Lesage. Auteur d’une prestation désastreuse le week-end précédent lors du match Nantes-PSG, durant lequel il s’était planté totalement, l’arbitre en charge de la VAR n’a pas donné toutes les images qui auraient permis à Clément Turpin de confirmer son premier choix, à savoir valider le but égalisateur de Lyon face à Lille. Et le patron des sifflets français de préciser la nature de cette erreur qui évidemment coûte cher à l’OL, qui pouvait prendre un point dans la course au podium

La vidéo a fait commettre une grosse erreur à Clément Turpin

💬 La grosse colère d'Aulas en zone mixte puis la stupéfaction absolue de Peter Bosz qui se lâche sur la décision de monsieur Turpin. pic.twitter.com/7enncJW5D7 — RMC Sport (@RMCsport) February 28, 2022

Pour Pascal Garibian, oui il y a bien eu un énorme raté entre la VAR et l’arbitre présent sur la pelouse du Groupama Stadium. « Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposées n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain. Même si l’envoi des images a été fait dans une volonté de proposer à l’arbitre de faire son choix final, il manque un flux. Nous reconnaissons une erreur. C’est toujours l’assistant vidéo qui propose l’arbitre les différents angles », a précisé le patron des arbitres français. Faute avouée à moitié pardonnée, même si Jean-Michel Aulas risque tout de même de mal digérer ces explications, sachant que le point perdu contre Lille s'ajoute à celui retiré au classement suite à l'affaire OL-OM.