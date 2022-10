Peter Bosz viré dimanche, le couperet tombe à l'OL !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Selon des sources proches du club, Peter Bosz ne devrait plus être l'entraîneur de l'OL dans les prochaines heures et notamment pour le prochain match à Rennes. Gueida Fofana et Claudio Caçapa assureront l'intérim à moyen terme.

C'était couru d'avance. Après une nouvelle contre-performance contre Toulouse 1-1 vendredi soir, Peter Bosz a vu le ciel s'assombrir au-dessus de sa tête. Cette impression a été renforcée par les déclarations négatives de Lacazette par rapport à son coaching dans la foulée de la rencontre mais aussi la réunion organisée par Jean-Michel Aulas plus tard. Selon les informations de l'AFP, Peter Bosz va être limogé dans les heures qui viennent et ne fera pas le déplacement de l'OL à Rennes dimanche prochain. Foot Mercato ajoute que Lyon ferait appel à une solution de remplacement en interne avec le duo Gueida Fofana (co-entraîneur de la N2) et Claudio Caçapa (adjoint de Bosz pour la défense). Les deux ex joueurs resteraient en poste jusqu'à la fin de la saison.