Peter Bosz, l'OL s'est bien fait arnaquer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a officialisé ces dernières heures la venue de Laurent Blanc sur son banc comme entraineur principal. Peter Bosz, de son côté, aura vécu une expérience bien terne dans le Rhône.

A Lyon, l'heure est visiblement à la remise en cause. En effet, l'OL a décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre à pied Peter Bosz. L'entraineur néerlandais, décrié par les fans rhodaniens mais également par certains de ses joueurs, n'a jamais vraiment trouvé la recette avec l'OL. La saison passée, Peter Bosz avait repris un groupe encore marqué par l'ère Garcia. L'ancien de l'Ajax découvrait le football français et n'avait pas été maitre du mercato. Résultat, une huitième place très décevante et un jeu pratiqué qui laissait à désirer. Mais globalement, Peter Bosz était passé entre les gouttes et avait toujours été défendu par son président, Jean-Michel Aulas.

Peter Bosz, une erreur de casting ?

Le dessin du jour : Peter Bosz cède sa place à Laurent Blanc pic.twitter.com/BPHdN8aw01 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 10, 2022

Mais cet été, Peter Bosz a eu la main sur une grande partie du recrutement réalisé par l'OL. Malgré un début de saison convaincant en termes de points, la situation s'est très vite gâtée. Après 10 journées disputées, les Gones sont 9èmes de Ligue 1 et restent sur une série inquiétante de 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Trop pour la direction lyonnaise, qui a limogé Peter Bosz. Si quelques promesses dans le jeu et un discours honnête auront été aperçus du côté du Néerlandais, son passage à Lyon restera un petit fiasco. Sur son compte Twitter, le compte Espoirs du Football est en tout cas allé dans ce sens : « L'expérience Peter Bosz à l'OL aura été catastrophique. En 59 matchs à la tête du club, il aura été incapable d'imposer sa patte. Pire, il a même renié certains de ses principes. Cette saison sans Europe aurait du permettre à l'OL de figurer tout en haut de la L1 ». Un constat fort mais sans doute bien fidèle à l'ère Bosz chez les Gones. Laurent Blanc, nouvellement coach de l'OL, va désormais devoir prendre le pouls de son groupe pour tenter de remonter la pente. Lyon se doit de terminer en coupe d'Europe en fin de saison, afin d'éviter la catastrophe industrielle et sportive.