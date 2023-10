Pas de panique pour l'OL, la Ligue 2 s'éloigne

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison catastrophique, l’Olympique Lyonnais doit revoir ses ambitions à la baisse. Le club rhodanien peut oublier les places européennes et s’inquiéter pour sa survie en Ligue 1, un objectif tout à fait atteignable selon les statistiques du championnat.

La qualité de l’effectif, la gestion du propriétaire John Textor, les décisions de l’ancien président Jean-Michel Aulas ces dernières années… On pourra toujours débattre sur les causes de ce début de saison raté. En attendant, l’Olympique Lyonnais enchaîne les contre-performances et s’enfonce dangereusement au fond du classement de la Ligue 1. Le club rhodanien occupe la place de lanterne rouge après sept journées.

L'OL encore loin de la Ligue 2

Une position logique pour une équipe déjà battue à cinq reprises, et qui n’a jamais mené au score cette saison, un cas unique dans les cinq principaux championnats européens. Dans ce contexte, on voit mal comment l’Olympique Lyonnais pourrait continuer à viser les places européennes. Il faudrait une improbable remontada pour y parvenir.

A priori, les Gones semblent plutôt partis pour occuper la deuxième partie de tableau. Et certains observateurs commencent même à s’inquiéter pour leur maintien en Ligue 1. En ce qui concerne cet objectif plus réaliste, la situation n’est pas désespérée. Car depuis la saison 1994-1995, avec l’instauration de la victoire à trois points, 50% des équipes avec deux points en sept journées ont été reléguées en deuxième division française. L’autre moitié s’est donc sauvée.

2 points en 7 matches : une chance sur deux de maintien en Ligue 1 pour l’OLhttps://t.co/zUaUOeyqR9 — Le Progrès OL (@LeProgresOL) October 2, 2023

Mieux, le FC Nantes version 2001-2002, dans la même situation que l’Olympique Lyonnais cette saison, et toujours dans un exercice à 18 clubs, avait fini à la 10e place avec 43 points, rappelle le quotidien régional Le Progrès. Pas sûr que ces statistiques rassurent le club de John Textor et ses supporters. D’autant qu’elles confirment la tendance selon laquelle Lyon va passer une nouvelle saison dans l’anonymat ou presque.