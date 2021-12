Paris-OL : Décision lundi, la FFF fait sonner les réveils

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Une semaine après les graves incidents du match Paris FC-OL, la commission de discipline de la FFF a prévu de recevoir les deux clubs lundi à l'aube avant une décision dans la foulée

Noël Le Graët s’était engagé à ne pas laisser traîner le dossier du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l’Olympique Lyonnais, stoppé alors que le score était de 1-1 à la mi-temps en raison de violents incidents dans les tribunes du Stade Charléty. Et le président de la Fédération Française de Football a tenu promesse puisque lundi prochain, la commission de discipline de la FFF recevra très tôt le matin les représentants des deux clubs et les officiels, puis prendra une décision, alors que le vainqueur du match, si match il y a, affrontera Nice le week-end suivant à l’Allianz Riviera. Selon Arthur Perrot, journaliste de RMC, dans la foulée de ce rendez-vous avec les deux délégations, la commission se réunira à partir de 10 heures, puis la décision devrait être officialisée dans les heures qui suivent. Suspendu de toutes ses fonctions officielles suite au match OL-OM, Jean-Michel Aulas ne pourra pas participer à la réunion et devra déléguer ses pouvoirs.

L'OL et le Paris FC devront se lever tôt lundi matin

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on veut se défendre en faisant remarquer que le Paris Football Club n'avait pas mis les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, et que les incidents ont été déclenchés par des supporters du PSG qui ont réussi à entrer dans Charléty. Côté PFC, on fait remarquer que les supporters du club de Ligue 2 n'ont rien à se reprocher et que certains supporters lyonnais étaient très clairement équipés pour en découdre, ce qui suppose une préméditation. Dans ce dossier, les deux clubs risquent une exclusion de la Coupe de France et des amendes, l'hypothèse même d'une sanction pour la saison prochaine n'est pas rejetée.