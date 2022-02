Paqueta 100% OL, 0% PSG, son message est clair

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ayant pris connaissance de l'article de L'Equipe qui affirmait qu'il souhaitait signer au PSG l'été prochain, Lucas Paqueta a envoyé un message court mais efficace.

Le quotidien sportif a chagriné les supporters lyonnais en annonçant qu’ayant les meilleurs rapports du monde avec Leonardo, et très tenté par le club de la capitale Lucas Paqueta pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, un transfert à hauteur de 50 millions d’euros ayant même été envisagé par les journalistes. Ce n’est pas la première fois que cette opération est envisagée, une rumeur similaire ayant circulé juste avant le récent match entre l’OL et le PSG. Ce qui avait poussé le patron de Lyon à dire que s'il refusait de vendre Paqueta, un chèque de 80ME pourrait changer la donne. Revenu du Brésil, où il a joué deux matchs avec la Seleçao au plus grand désarroi de Jean-Michel Aulas, et conscient que les fans lyonnais pourraient mal prendre ce possible désir de partir à Paris, Lucas Paqueta a envoyé un message très clair en réponse à L’Equipe.

Lucas Paqueta, 100% Lyonnais, 0% PSG pour l'instant

N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi ! ❤️💙 pic.twitter.com/sn7jCS00KM — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 9, 2022

« N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi ! ❤️💙 », a lancé, via Twitter, le milieu de terrain du Brésil et de l’Olympique Lyonnais, histoire de rassurer tout le monde sur ses intentions actuelles. Pour le reste, on attendra que la saison soit terminée afin d’en savoir réellement plus sur l’avenir de l’ancien Milanais. On vient de le constater avec le dossier Bruno Guimaraes, tout peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, la qualification de l'OL pour la prochaine Ligue des Champions pouvait influencer énormément les choix à venir des dirigeants lyonnais en matière de mercato.