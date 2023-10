Panique à Lyon, Grosso emmène l'OL droit vers la L2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En pleine crise, l’OL prépare un déplacement périlleux à Marseille dimanche. Dans un contexte brûlant, Fabio Grosso doit trouver les solutions pour relancer son équipe, mais le coach italien peine à faire l’unanimité.

Semaine agitée pour l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge du championnat après la défaite contre Clermont au Groupama Stadium dimanche. Comme si cela ne suffisait pas, Fabio Grosso chasse la taupe après les propos tenus par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. L’entraîneur de l’OL ne supporte pas que l’un de ses joueurs ait parlé à la presse pour critiquer son travail et a purement et simplement annulé un entraînement en début de semaine. Mercredi, les joueurs de l’Olympique Lyonnais étaient tout de même au travail pour préparer le déplacement périlleux à Marseille mais l’ambiance est plus tendue que jamais au sein du club rhodanien.

Certains cadres tels que Lacazette ou Lopes sont critiqués et le coach Fabio Grosso n’est pas épargné. Dans un édito, So Foot compare Fabio Grosso à un pilote donnant l’impression de conduire une voiture hors de contrôle. « La crise d’autorité de Grosso ressemble finalement à ses changements permanents de tactique, ou son attitude envers Rayan Cherki. Il donne l’impression de conduire une voiture hors de contrôle. Il appuie sur tous les boutons et toutes les pédales dans l’espoir d’arrêter sa course folle et mortelle » publie So Foot avant de conclure en évoquant l’énorme crainte d’une descente en Ligue 2 à la fin de la saison pour l’OL.

L'OL en grand danger, la Ligue 2 se rapproche

« Certes, les joueurs fuient leurs responsabilités, aussi bien sur le terrain que devant les médias, et cet épisode confirme cette volonté de reporter sur le coach la faute du futur accident industriel d’une relégation. Mais à jouer le pseudo commissaire politique, Fabio Grosso n’apporte pas une solution, il endosse un rôle et une posture. Le parcours de l’Olympique lyonnais se dirige tout droit vers la descente » peut-on lire sur le site du média. Reste maintenant à voir si Fabio Grosso trouvera les ressorts pour relancer un OL en crise alors que l’équipe compte 3 points, affiche un visage médiocre et se déplace à Marseille dimanche dans une ambiance très hostile.