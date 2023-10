OL ‍: Zack Nani tacle brutalement Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL est tombé de haut en s’inclinant contre Clermont. Lanterne rouge, l’équipe de Fabio Grosso est dans le dur et plus aucun joueur n’échappe aux critiques, pas même les historiques Lacazette ou Lopes.

Au contraire de la saison dernière, Alexandre Lacazette peine sérieusement à surnager dans le collectif calamiteux de l’Olympique Lyonnais. A l’autre bout du terrain, Anthony Lopes n’est pas non plus exempt de tout reproche. Face à Clermont, l’international portugais n’a rien pu faire sur l’ouverture du score à bout portant de Muhammed Cham. En revanche, Lopes est fautif sur le second but clermontois inscrit par Yohann Magnin d’une belle frappe lobée de 25 mètres.

Zack Nani s'attaque à Anthony Lopes

Sur sa chaine Twitch, le streameur et supporter lyonnais Zack Nani s’est attardé sur le cas du gardien de l’Olympique Lyonnais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lopes en prend pour son grade avec une comparaison terrible avec Keylor Navas. Les supporters de l’OL se feront chacun leur avis mais du côté de Zack Nani, on ne trouve plus du tout irréprochable Anthony Lopes en ce début de saison. Inquiétant à quelques jours d’un déplacement périlleux à Marseille.

🗣 Anthony Lopes : "Il n'y a qu'avec des joueurs de caractère que l'on arrivera à s'en sortir."



Les mots forts du portier lyonnais après une nouvelle défaite de son équipe. #OLCF63 pic.twitter.com/PMPxephZUM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2023

« Sur le deuxième but, le milieu de terrain clermontois est seul. Le frérot Anto Lopes est avancé aux 5m50, c’est-à-dire qu’il n’a pas seulement le déficit de la taille, il décide lui-même de se rendre le jeu plus dur en décidant de s’avancer… pour rien. C’est dommage quand même mais il s’avance et ça donne un tir et un but magnifique avec une foirade totale de Lopes sur ce but. Je l’aime beaucoup mais sur le coup il est loin d’être irréprochable. C’est quand même chiant de se faire lober comme ça » a souligné le streameur fan de l'OL sur sa chaine avant de poursuivre et de conclure.

La comparaison terrible entre Lopes et Keylor Navas

« Il y a un truc qui est ouf avec Anto Lopes, je ne sais pas si ça vient de son style de gardien. Lopes fait un centimètre de moins que Keylor Navas mais Navas ne donne pas cette impression d’être petit dans la cage. C’est ouf la différence entre deux gardiens. Il y en a un, tu as l’impression qu’un U12 un peu concentré peut le lober alors que l’autre tu as l’impression que c’est un gardien de taille normale. Je ne sais pas, c’est spécial, c’est une dinguerie… » a analysé Zack Nani, subjugué par l’impression que donne Anthony Lopes dans ses buts. Critiqué comme rarement depuis ses débuts en pro à l’OL, le gardien portugais sera attendu au tournant dimanche soir à Marseille. Avec l’obligation pour lui comme pour ses coéquipiers de sortir une prestation haute gamme afin de sortir de la crise.