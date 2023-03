Pan dans le 1.000, l'OL veut envahir Nantes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans deux semaines, l'Olympique Lyonnais tentera de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Pour cela, l'OL devra s'imposer dans un stade de la Beaujoire comble, mais le club rhodanien mise sur un déplacement en force de ses supporters.

Laurent Blanc et son équipe n’auront pas le droit à l’erreur le 5 avril prochain à Nantes, puisque ce soir-là une seule des deux formations aura son ticket pour la finale de la Coupe de France prévue le 29 avril prochain au Stade de France. Pour faire tomber le tenant du titre, l’Olympique Lyonnais compte évidemment sur Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, mais également sur ses supporters les plus acharnés. Car si le FC Nantes a vendu ses places comme des petits pains, l’OL doit mettre en place une grosse logistique afin de déplacer le plus de fans possible, sachant que cette rencontre a lieu en semaine (le mercredi) et en plus à un horaire compliqué pour organiser les retours (21h10). Mais du côté de Jean-Michel Aulas, on tient à tout faire pour parvenir a remplir le parcage réservé aux supporters lyonnais. Et l’organisation se met en place.

Avions et bus, l'Olympique Lyonnais s'organise

Dans les colonnes du Progrès, Xavier Pierrot, la stadium manager de l’Olympique Lyonnais espère voir 1.000 fans de l’OL à la Beaujoire, soit la totalité des tickets disponibles pour cette demi-finale de la Coupe de France. « Nous espérons commercialiser le millier de places qui nous est réservé dans le parcage visiteurs de la Beaujoire. On espère emmener beaucoup plus de supporters pour l’étape d’après », précise Xavier Pierrot, qui précise que deux avions feront l’aller-retour Lyon-Rennes, la capitale bretonne ayant l’avantage d’avoir un aéroport qui permettra le retour des vols après le match, la rencontre débutant trop tard pour permettre cela depuis Nantes. L’essentiel des supporters voyagera cependant par bus, aucun train, ni char à voile, ne permettant de faire l’aller-retour entre les deux villes dans des délais raisonnables.