L'OL peut gagner la Coupe de France, il y croit à 100%

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais devra sortir Grenoble (L2) dans une semaine dans son stade pour espérer dérocher un trophée qui lui ferait le plus grand bien. Et si en Ligue 1, cela ne se passe pas comme prévu, l'OL peut se révéler en Coupe.

Les chances de voir l'équipe de Laurent Blanc décrocher un ticket européen via le championnat sont aussi minces que celles de voir Bruno Cheyrou devenir le chouchou des supporters lyonnais, et c'est donc la Coupe de France qui est désormais l'objectif numéro 1 des Gones même si personne n'ose trop le dire officiellement. Il n'empêche, l'OL a eu ce brin de chance qu'il faut au tirage au sort pour atteindre les quarts de finale, même si sortir Lille au Groupama Stadium n'a pas été une mince affaire. Ce sont désormais les voisins de Grenoble qui se présentent sur la route d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, et c'est une évidence le club de Ligue 2 ne viendra pas dans la capitale des Gaules pour faire de la figuration le mardi 28 février à 21h10. Cependant, dans les colonnes du Progrès, Jean-François Gomez pense que Lyon tient peut-être le bon bout dans cette compétition que l'OL a gagnée 5 fois dont la dernière il y a bientôt 11 ans (1964, 1967, 1973, 2008, 2012).

L'OL a une équipe capable d'aller au bout

L’OL accueillera Grenoble pour ce quart de finale de la Coupe de France.



L'expérimenté journaliste lyonnais dévoile les raisons de son relatif optimisme concernant l'avenir de l'OL en Coupe de France et pourquoi cela pourrait être la bonne année pour le club de John Textor et Jean-Michel Aulas. « Il faut éviter le stupide accident de parcours face à Grenoble en quarts de finale, mais l’OL peut se retrouver dans le dernier carré sans avoir bougé du Groupama Stadium en ayant profité d’une certaine chance au tirage. On nous rétorquera que le parcours pourrait prendre fin à Marseille ou à Lens en demi-finale, et la Coupe n’aurait rien sauvé de cette saison sans flamme, mais l’on peut aussi envisager la possibilité d’un ou deux exploits pour aller au bout. Avec des leaders identifiés - Lopes, Lovren, Tolisso, Caqueret, Lacazette - des jeunes qui, comme Cherki, ont de l’ambition à revendre, un mercato qui a « allégé » le vestiaire, et un entraîneur, Laurent Blanc, qui a remis de l’ordre, cet OL version 2022-23 peut se révéler sur le tard », estime, dans le quotidien régional, Jean-François Gomez, qui veut y croire.