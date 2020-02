OM : Riolo supplie Eyraud de ne surtout pas copier Aulas

Dans : OL.

Depuis quelques semaines, la communication de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais est particulièrement critiquée par les observateurs.

Cela s’est accentué depuis le match nul à Strasbourg puisque via Twitter, le président de l’OL a indiqué qu’il s’agissait d’un bon résultat face au sixième du championnat. Une communication épouvantable selon Daniel Riolo, lequel est l’un des plus grands détracteurs de Jean-Michel Aulas. Et alors qu’il était invité à commenter l’avenir de l’Olympique de Marseille, dans le rouge financièrement mais quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, le journaliste de RMC a vivement conseillé à Jacques-Henri Eyraud de ne surtout pas suivre l’exemple de son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas…

« L'état d'esprit est admirable à l'OM. Maintenant le podium est bouclé, les dirigeants doivent penser à l'équipe qu'ils vont construire. Il y a une sorte de dramatisation sur ce que ça peut donner cet été. Si l'OM va bien en ligue des Champions et qu'il n'y a plus d'argent, tu prends acte et tu ne chouines pas et tu fais ce que tu peux. Tu ne mens pas, tu fais en sorte d'avoir une équipe digne. Il ne faut pas raconter de sales histoires, comme à Lyon où il y a un président qui raconte des salades. Marseille ne doit pas tomber dans ce piège, ils sont en panique de savoir comment ils vont aller en Ligue des Champions. La question est de savoir ce que tu vas raconter à tes supporters, ne pas mentir. Il faut sortir de la com' du Champions Project » a indiqué Daniel Riolo, pour qui l’Olympique de Marseille devra impérativement jouer la carte de la franchise à l’issue de la saison pour ne pas perdre l’adhésion de ses supporters, acquise grâce à cette magnifique saison. Ce qui est, malheureusement pour le club rhodanien, en train de se passer à l’Olympique Lyonnais.