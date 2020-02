OL : Aulas rêve de « faire taire » Riolo, ça clashe sur Twitter !

Dans : OL.

Après le match nul de l’Olympique Lyonnais à domicile contre Strasbourg dimanche (1-1), Daniel Riolo s’est attaqué à Jean-Michel Aulas sur l’antenne de RMC.

« Moi honnêtement, si je suis dirigeant à Lyon, je n’en dors pas la nuit. Mais visiblement à Lyon, on s’en fout et on dort très bien. Jean-Michel Aulas, il dort carrément comme un gros bébé donc tout va bien à Lyon. Cela fait des années que les Lyonnais avalent les salades de Jean-Michel Aulas, mais rien ne se passe. Cette semaine encore, il a parlé des résultats financiers du club. C’est génial, c’est super, mais alors ne demande pas aux gens de venir au stade ! Envoie le bilan comptable du club à tes supporters en recommandé » lâchait notamment Daniel Riolo, pour qui il serait temps que le président de l’Olympique Lyonnais parle davantage de foot à ses supporters que de résultats financiers. Réagissant à l’un de nos articles sur Twitter, Jean-Michel Aulas a répondu à Daniel Riolo d’une drôle de manière, en interpellant directement son employeur Alain Weill, président de SFR.

« J’imagine les dirigeants d’Altice apprendre que Riolo insulte les clients de SFR parce qu’ils gèrent bien ! » a publié Jean-Michel Aulas. Sans surprise, il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que Daniel Riolo lui réponde. « C’est fou cette volonté sans cesse d’en référer à la hiérarchie... la délation le fayotage comme vertu... je ne comprendrai jamais ! Depuis 2006, le rêve de me faire taire. Curieuse méthode quand même... sinon bravo pour la gestion de la compta » a posté sur les réseaux sociaux Daniel Riolo à Jean-Michel Aulas, avec une énorme dose d’ironie. Un nouveau clash sur Internet, bien moins constructif qu’un débat en direct à la télévision ou à la radio. Mais visiblement, les deux hommes préfèrent s’interpeller sur les réseaux sociaux, ce qui laisse place à des conversations assez peu constructives.