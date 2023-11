OM-OL ‍: Longoria et la FFF écoeurent Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique de Marseille refuse d'envisager que le match entre l'OM et l'OL se dispute ailleurs qu'au Vélodrome le 6 décembre prochain. Et la FFF pourrait emboîter le pas de Pablo Longoria.

C’est cette semaine que la commission d’appel de la FFF doit trancher concernant la demande de l’Olympique Lyonnais qui refuse de jouer le match contre Marseille au Vélodrome le 6 décembre prochain, comme l’a pourtant décidé la commission d’organisation des compétitions de la LFP. Après l’attaque très violente du bus de l’OL sur la route du Vélodrome le dimanche 29 octobre dernier, et les sérieuses blessures de Fabio Grosso, la rencontre avait été reportée. Mais la Ligue de Football Professionnel a estimé que l’OM ne pouvait rien se reprocher dans ces actes d’une rare violence, et que le club phocéen ne devait donc pas être sanctionné sportivement par une délocalisation du match et l’absence de supporters. Ce lundi, à la veille de la réunion prévue à la FFF, Pablo Longoria a été interrogé sur ce dossier à l’occasion d’un événement organisé par le conseil régional. L’occasion pour le patron de l’Olympique de Marseille de taper du poing sur la table.

OM-OL, pas question de jouer ailleurs qu'au Vélodrome

Même si l’Olympique Lyonnais ne veut pas revenir le 6 décembre au Vélodrome pour jouer cette rencontre, Pablo Longoria est lui déterminé à ce que ce match OM-OL se déroule dans le stade marseillais et avec la présence des supporters. « Si la sécurité est garantie, il faut que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l'équité sportive du Championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public (…) On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu'on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C'est un combat commun », a précisé Pablo Longoria, histoire de ne pas passer pour un président égoïste qui veut d’abord défendre ses intérêts au détriment de la Ligue 1 dont l’image a été salie par les événements vécus à Marseille en octobre dernier.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas répondu aux propos du président de l'OM, le club de John Textor réservant ses arguments à la commission d'appel de la FFF, laquelle se réunit ce mardi. Du côté de l'OL les choses sont claires, on ne demande pas une victoire sur tapis vert, mais que compte tenu du traumatisme vécu le 29 octobre près du Vélodrome, ce choc de la Ligue 1 se déroule ailleurs qu'à Marseille. Dans ce duel à distance, on aura la réponse dans les prochaines 48 heures avec obligatoirement un président heureux et l'autre qui le sera moins. Mais de son côté, et avant même la réunion de mardi, RMC affirme que la commission de la FFF va probablement se déclarer incompétente et donc décider...de ne rien décider. De quoi écœurer Lyon qui de son côté va être sanctionné par la LFP suite au comportement de certains de ses supporters à Marseille.