OM-OL loin du Vélodrome, réponse officielle le 21 novembre ‍!

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a contesté la décision de la LFP de faire jouer son match contre l'OM au Vélodrome avec du public le 6 décembre. Mais la FFF va peut-être changer la donne.

John Textor et Fabio Grosso devront encore un peu patienter avant de savoir si le match entre l’OM et l’OL, reporté le dimanche 29 octobre après l’attaque sauvage du bus où se trouvaient le staff et les joueurs lyonnais, se disputera bien dans le stade marseillais comme l’a programmé la Ligue de Football Professionnel après une réunion de la commission d'organisation des compétitions, et la décision de la commission de discipline de ne rien faire face à cette agression survenue à quelques centaines de mètres du stade phocéen.

Après l’écœurement provoqué par la grave blessure de Fabio Grosso, victime d’un violent jet de bouteille alors que le véhicule amenant Lyon au Vélodrome faisait l’objet d’un guet-apens, le club rhodanien avait pris un uppercut en constatant que la LFP n’avait aucun scrupule à reprogrammer cette rencontre dans le stade marseillais et avec du public. Sachant qu’en plus les supporters de l’OL étaient interdits de déplacement.

L'OL devra attendre une semaine avant de savoir

🗨 « On veut jouer ce match sur terrain neutre »



Vincent Ponsot a réagi aux décisions de la Commission de Discipline et de la Commission des Compétitions de la @LFPfr concernant #OMOL, avant de s’exprimer sur les recours envisagés 🎙



🗞 L'intégralité de son intervention ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2023

Face à cela, l’OL a donc décidé de porter l’affaire devant la commission d’appel de la Fédération Française de Football. Et cela a été entendu, puisque L’Equipe annonce que cette commission se réunira le mardi 21 novembre prochain, soit presque deux semaines avant le déroulement du match prévu le 6 décembre au Vélodrome. Rien ne dit que la commission d'appel de la FFF entendra les arguments de l'Olympique Lyonnais, mais la décision qui sera prise s'imposera aux deux clubs, même si l'OL peut encore aller devant le CNOSF. Le football français, qui avait vécu comme un traumatisme cette sinistre soirée à Marseille, aura un regard très attentif à ce qui sera décidé le 21 novembre.