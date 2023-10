OM-OL dégénère toujours, Aulas tacle Marseille

Dans : OL.

Le match OM-OL, initialement prévu dimanche soir au Vélodrome, a été reporté en raison du caillassage dont le bus lyonnais a été victime, blessant très sérieusement au visage l’entraîneur Fabio Grosso.

Après une bonne heure d’attente, le verdict est tombé sur les coups de 21 heures dimanche soir. Comme pressenti, le choc de la 10e journée entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été reporté, après le caillassage dont le bus lyonnais a été victime à quelques kilomètres de l’Orange Vélodrome. A l’avant du bus, Fabio Grosso a été le plus sévèrement touché. Le visage en sang, le coach italien de 45 ans n’était pas en mesure d’assurer sa fonction si le match OM-OL avait été maintenu. Des incidents regrettables qui n’incombent pas la responsabilité du club marseillais puisqu’ils ont eu lieu bien avant l’arrivée des Lyonnais dans l’enceinte du club phocéen, mais qui ne sont malheureusement pas nouveaux.

En conflits avec John Textor depuis de longues semaines, Jean-Michel Aulas a mis les rancœurs de côté dimanche soir pour sortir de nouveau son plus beau costume, celui du défenseur de l’institution Olympique Lyonnais. Sur le réseau social X, l’ex-président de l’OL a volé au secours de son club, regrettant que de tels faits se reproduisent chaque année lorsque Lyon se déplace à Marseille. « LFP, FFF, OL, que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer monsieur Letexier » avait d’abord publié Jean-Michel Aulas avant l’officialisation du report, avant d’ajouter ensuite.

Jean-Michel Aulas très critique envers l'OM

« Soutien total à Fabio et nos joueurs : tous les derniers délégués LFP du matchs OM-OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque ! Trop c’est trop les sanctions doivent être exemplaires » a pesté Jean-Michel Aulas, tout simplement écœuré par la tournure des évènements en Ligue 1 et plus globalement dans la société. Reste maintenant à la commission des compétitions de se réunir cette semaine afin de définir une nouvelle date pour ce choc entre l’OM et l’OL. En espérant que tout se passe pour le mieux lorsque l’équipe de Fabio Grosso devra de nouveau se rendre dans la cité phocéenne pour disputer ce match de la 10e journée de Ligue 1.