OL : Zidane aide Aulas à réussir cet incroyable objectif au mercato

Jean-Michel Aulas a mis la pression en ce qui concerne ses objectifs sur le marché des transferts, et notamment au sujet des ventes.

Encore plus en position de force que jamais, le président de l’Olympique Lyonnais a l’intention d’être très rapidement fixé et souhaite autoriser un départ ou deux, en ce qui concerne les joueurs majeurs, avant le 30 juin. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais les gros clubs préparent la saison suivante de plus en plus tôt. La preuve avec l’intérêt désormais de plus en plus prononcé du Real Madrid pour Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain a impressionné tout le monde en Ligue des Champions, et il se retrouve ainsi tout en haut de la pile des souhaits de Zinedine Zidane.

Mais le constat est le même pour le Manchester City de Pep Guardiola, ce qui pourrait donner lieu à une incroyable bataille de gros sous. Le quotidien espagnol AS en fait même sa Une ce jeudi, et annonce que si la mise de départ est de 50 ME, le montant du transfert pourrait bien se jouer au-dessus de cette barre. Un joli pactole en vue pour Jean-Michel Aulas, qui semble bien avoir accordé un bon de sortie à l’ancien amiénois, seulement deux ans après son arrivée, mais ceci dans le but de réaliser le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Derrière lui, les places pour quitter l’OL risquent d’être difficiles à trouver…