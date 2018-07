OL : Yerry Mina ne viendra pas à l'OL, le mercato est devenu fou

Dans : OL, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

L'hypothèse de voir Yerry Mina, le défenseur international colombien du FC Barcelone, à l'Olympique Lyonnais a déjà pris du plomb dans l'aile lorsque la presse anglaise a annoncé en fin de semaine qu'Everton était prêt à lâcher 31ME pour le joueur acheté 10ME un an plus tôt par le Barça. Mais si du côté de l'OL cette nouvelle et surtout ce tarif avaient déjà mis KO la cellule recrutement, ce n'est rien par rapport à ce qu'annonce le Sun ce dimanche toujours concernant Yerry Mina.

Car après Everton, c'est cette fois Manchester United qui est entré dans la danse. Considérant que le prix demandé par Leicester pour Harry Maguire, à savoir 70ME, était totalement surréaliste, José Mourinho a demandé à ses dirigeants de faire une offre de 38ME pour recruter Yerry Mina. On est désormais bien loin de la proposition de 30ME transmise par l'Olympique Lyonnais, et évidemment il n'y a plus aucune chance de voir le défenseur colombien rejoindre la formation rhodanienne. Jean-Michel Aulas, qui admettait que recruter un joueur mondialiste était très compliqué, avait raison, et l'emballement autour de Yerry Mina confirme que ce mercato 2018 est rendu très spécial par la proximité avec la Coupe du Monde.