OL ‍: West Ham se plante, le transfert de Benrahma annulé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Enorme sensation à l’Olympique Lyonnais et ce n'est pas une bonne nouvelle.

En raison d’un problème administratif, le transfert de Saïd Benrahma à Lyon n’a pas été validé, et n’aura donc pas lieu. Ce serait un défaut dans le fichier rempli par West Ham qui serait à l’origine de ce problème qui a empêché la finalisation de ce deal. Et pourtant, comme annoncé depuis des heures, tout était bouclé à tous les niveaux entre les deux clubs et avec l’international algérien, qui avait même posé avec ses nouvelles couleurs. Mais entre les erreurs dans les documents à remplir et le temps perdu par la suite, le club londonien a fait capoter ce transfert qui était validé. Benrahma devait signer à l’OL pour 5 millions d’euros et une option d’achat de 15 ME supplémentaire en fin de saison, comme le souhaitait le propriétaire américain du club, John Textor.

Les clubs anglais ont décidément du mal

Le joueur est furieux, sa famille sur place abasourdie, l’OL est dans l’incompréhension totale et devrait bientôt communiquer… un recours devant la FIFA n’est pas à exclure pour cet incroyable retournement de situation. @lequipe — hugo (@hugoguillemet) February 1, 2024

Il n’en sera donc rien, alors que le feu vert avait été donné par la DNCG depuis la fin d’après-midi. Mais dans le logiciel international des transferts, West Ham a mal rempli certaines informations, provoquant son rejet à minuit. Selon L’Equipe, le joueur est furieux et son entourage n’en revient pas. L’OL pourrait effectuer un recours devant la FIFA pour essayer de réparer cette erreur, mais le PSG avait connu pareille mésaventure avec Hakim Ziyech sans que cela ne s’arrange. Les clubs anglais ont visiblement du mal à vendre des joueurs aux clubs français, ou du moins ils ont perdu l’habitude. Mais si avec Chelsea, il y avait eu une mauvaise volonté évidente, avec West Ham, le but dans les deux camps était bien de finaliser ce transfert pourtant. L'OL va communiquer à ce sujet dans les prochaines heures.