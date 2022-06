OL : Visite secrète du nouvel investisseur au Groupama Stadium

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La venue d'un ou plusieurs nouveaux investisseurs dans le capital d'OL Groupe se prépare de manière confidentielle. Après avoir fait un déplacement aux Etats-Unis, Jean-Michel Aulas est désormais en action à Lyon.

Ce n’est pas un secret puisque cela a fait l’objet d’une communication officielle, Pathé et IDG Capital ont décidé de vendre les 39% des parts qu’ils possèdent dans l’Olympique Lyonnais. Ils ont confié mandat dans ce sens à la banque d’affaires internationale Raine, la même qui a travaillé sur le dossier de la vente de Chelsea après la mise à l’écart de Roman Abramovitch. Concernant l’OL on est évidemment dans une autre logique, et s’il a d’abord avoué être étonné de cette décision de ses deux partenaires, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il n’avait aucune crainte sur la suite des événements. Il y a trois semaines, on apprenait que le président d’OL Groupe avait sur son bureau 4 offres sérieuses retenues par la banque. Dans la foulée, le président lyonnais faisait le déplacement jusqu’à New-York histoire d’en savoir plus sur ceux qui sont susceptibles de devenir des acteurs majeurs du club. Depuis quelques jours, un nom était même sur toutes les lèvres, celui du milliardaire américain John Textor. Ce dernier a fait un pas de plus vers Lyon ces derniers jours.

Textor et Aulas étaient au Groupama Stadium, ça bouge pour OL Groupe

OL Groupe prend acte des intentions déclarées par Pathé et IDG dans un communiqué de presse repris ce jour par les médias.

https://t.co/Qp2b1Gzd6p — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2022

Le site Actu Lyon révèle que jeudi dernier, l’homme d’affaires, qui possède 40% de Crystal Palace et 90% de Botafogo, était tout simplement en visite au Groupama Stadium. John Textor a eu droit à une visite du joyau de l’Olympique Lyonnais et pas avec n’importe quel guide, puisque c’est bien évidemment Jean-Michel Aulas qui a reçu celui qui pourrait injecter plusieurs dizaines de millions d’euros dans OL Groupe. Le média local précise que du côté de l'actuel boss de l'Olympique Lyonnais, il n'est pas du tout question de vendre la majorité des parts du club rhodanien, Jean-Michel Aulas souhaitant garder les commandes de l'OL. Les choses pourraient donc rapidement bouger au sein du capital de Lyon, reste à connaître le ou les heureux élus.