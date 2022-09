OL : Virer Bosz ? Aulas n'a pas osé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OL a concédé une troisième défaite de rang en Ligue 1 face au PSG. Sixièmes avec 13 points, les Lyonnais sont déjà à six points du podium. Si certains réclament déjà la tête de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas préfère lui accorder sa confiance après réflexion.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Peter Bosz. Malgré les ambitions affichées tout l'été ainsi que les recrutements de Lacazette et de Tolisso, l'OL ne figure pas dans le groupe de tête. Derrière l'intouchable PSG, figurent l'OM, Lorient, Lens, Monaco puis seulement après Lyon. Un classement flatteur pour une équipe qui n'a battu que des adversaires impliqués dans la lutte pour le maintien. Les trois premiers obstacles que furent Lorient, Monaco et le PSG se sont soldés par trois revers pour les Gones. Après la huitième place la saison précédente, le spectre d'un nouvel échec plane sur le Rhône et la tête de Peter Bosz.

L'avenir de Bosz a été en question selon Aulas

Certains supporters et observateurs se posent la question de virer le technicien néerlandais dès maintenant. Outre les résultats sportifs, le jeu et l'état d'esprit ne semblent pas à la hauteur des attentes. Même Jean-Michel Aulas a confié avoir réfléchi à écarter ou non son entraîneur. Cependant, il estime que cela n'aurait pas été le bon moment. « On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c'est insupportable de perdre. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée, qu'on a 13 points en étant sixième ? Ce n'est pas raisonnable mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est 8e en fin de saison, j'aurais démissionné avant », a t-il indiqué auprès de l'Equipe.

Jean-Michel Aulas admet avoir réfléchi à se séparer de Peter Bosz https://t.co/y7DFWGrKVu pic.twitter.com/706ZhQCUFA — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2022

Et si ces propos n'étaient pas compris, il en a rajouté une couche mettant en avant son expérience sur le sujet. « Les critiques sur les réseaux sociaux ? Évidemment que ça m'énerve mais je pense que ceux qui disent que je suis dépassé le sont plus que moi. C'est l'avantage quand on a 35 ans d'expérience et 60 titres au compteur. Ceci étant, si je devais avec Vincent et Bruno changer de position, je le ferais mais aujourd'hui je suis convaincu que ce n'est pas la bonne solution de changer. Si vous changez d'entraîneur avant d'aller à Lens, Rennes, Nice, vous mettez celui qui arrive dans une situation... Alors que si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il ne va pas vous lâcher sur ces matches-là, il va les gagner et je préfère être à ma place qu'à celle de Lens, Rennes et Nice même s'il (Nice) change d'entraîneur... », a t-il conclu. Une drôle de communication qui ne fait aucun heureux. Ceux qui voulaient virer Peter Bosz comme le Néerlandais, encore plus fragilisé par ces révélations alors qu'il doit absolument faire gagner l'OL lors des prochaines semaines.