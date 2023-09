OL ‍: Une trouvaille et un fiasco, Grosso est prévenu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a poussivement fait match nul 0-0 contre Le Havre. Le visage affiché demeure satisfaisant même si Fabio Grosso a forcément constaté que sa future équipe était en grande difficulté pour faire le jeu.

Présent en tribunes ce dimanche soir pour le match face au Havre, Fabio Grosso a certainement repéré beaucoup de choses en vue de sa prise de fonction qui aura donc lieu ce lundi. L’entraineur italien a pu le constater rapidement, sa future équipe doute et le fait d’être malmené à ce point par un promu ne risque pas de rassurer grand monde. L’attaque de l'OL est toujours en berne et ce n’est pas la forme d’Alexandre Lacazette, meilleur buteur du club la saison dernière, qui va changer cela. Le « Général » sortait de deux matchs de suspension, et avec la trêve internationale, cela faisait donc un mois sans match. Un début d’explication pour sa performance, qui lui a valu un « 3/10 » dans Le Progrès, avec ce commentaire lapidaire.

« Averti dès la 5e pour couper une contre-attaque, une frappe complètement dévissée dans l’axe (20e) et sinon le néant pour le capitaine lyonnais », explique le quotidien régional. Lacazette a tout de même vu son entraineur d’un soir, Jean-François Vulliez, le défendre vertement. « Alexandre a besoin de confiance. C’était un retour après un mois d’arrêt avec ses deux matches de suspension. Il travaille beaucoup, il n’a pas perdu ses qualités. Pour tout dire, j’espérais le voir marquer… », a expliqué le technicien lyonnais, qui peut tout de même être satisfait de la combativité affichée par ses troupes, même si tout ne fut pas parfait.

Mata dans l'axe, la bonne nouvelle

En revanche, la défense a tenu le coup, ce qui n’était pas donné avec les forfaits de Duje Caleta-Car et Dejan Lovren. Mais la trouvaille Clinton Mata dans l’axe a donné satisfaction. De quoi conforter les entraineurs intérimaires sur leur volonté de travailler sur un bloc solide, même si cela n’a pas permis de fonctionner dans les deux surfaces. « Les joueurs avaient tellement envie d’être équilibrés et de bien défendre, qu’ils n’ont peut-être pas eu les facultés de monter plus haut », expliquait Vulliez après le match, histoire de rappeler que l’OL était tout de même en plein tourbillon, et ne pouvait pas encore se montrer efficace dans les deux surfaces. Ce sera l’un des nombreux travaux de Fabio Grosso, qui va prendre l’équipe lyonnaise en main à partir de ce lundi.