OL : Une très bonne nouvelle pour Bruno Guimaraes

Dans : OL.

Il y a tout juste une semaine, le Comité internationale olympique annonçait le report des JO en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Une décision qui s’imposait sur un plan sanitaire, mais qui soulevait toutefois un certain nombre de questions, notamment pour le football, concernant la limite d’âge pour participer à cette prestigieuse compétition planétaire. Capitaine de la sélection olympique, Bruno Guimaraes avait notamment soumis une requête aux organisateurs. « Je demande aux organisateurs qu'ils augmentent la limite d'âge olympique d'un an, à 24 ans, pour qu'aucun athlète ne soit impacté par un événement hors-terrain qui n'est pas de notre faute. Je leur demande de prendre une décision de bon sens pour que personne ne soit défavorisé » réclamait le Lyonnais.

Ce dernier, qui aura plus de 23 ans lors des Jeux Olympiques de 2021 a obtenu gain de cause. En effet, le média brésilien Terra rapporte que le Comité internationale olympique a discuté avec la FIFA pour changer cette règle de limite d’âge. Et comme cela était réclamé par Bruno Guimaraes, mais également par plusieurs autres athlètes, la limite d’âge devrait être repoussée jusqu’à 24 ans. Sauf rebondissement, cette décision sera définitivement officialisée dans le courant du mois de mars, et elle fera le bonheur de nombreux joueurs, dont la recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais. De plus, et comme cela était initialement prévu, chaque sélection pourra convoquer trois joueurs plus âgés lors des Jeux Olympiques. Cela concerne notamment la France, qualifiée pour les JO et dont l’équipe sera emmenée par Sylvain Ripoll. Il sera très intéressant de voir quels seront les trois « jokers » sélectionnés par l’ancien entraîneur de Lorient alors que peu de temps avant se sera tenu l’Euro…