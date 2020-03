OL : Guimaraes supplie qu'on ne lui fasse pas ce sale coup !

Dans : OL.

Ce mardi, le Comité international olympique a annoncé le report des JO en 2021. Une décision saluée par le Lyonnais Bruno Guimarães, qui a tout de même souligné une injustice.

Comme on pouvait s’y attendre, les Jeux Olympiques de Tokyo n’auront pas lieu cet été. A cause de l’épidémie du coronavirus, le Comité international olympique a décidé de reporter l’événement à l’année prochaine. De nombreux acteurs ont rapidement approuvé cette sage décision, à l’image de Bruno Guimarães (22 ans), capitaine de la sélection olympique brésilienne. « Salut tout le monde. Avant toute chose, je voulais féliciter le comité olympique pour la décision prise, a réagi le milieu de l’Olympique Lyonnais dans une vidéo envoyée à RMC. On connaît la gravité du moment que nous vivons et la principale chose à faire est de prendre soin de nos vies. »

Puis la recrue hivernale des Gones en a profité pour attirer l’attention du CIO sur l’âge limite (23 ans) des joueurs pouvant participer aux JO. « Je demande aux mêmes personnes qu'ils augmentent la limite d'âge olympique d'un an, à 24 ans, pour qu'aucun athlète ne soit impacté par un événement hors-terrain qui n'est pas de notre faute, a-t-il réclamé. Je leur demande de prendre une décision de bon sens pour que personne ne soit défavorisé. Pour finir, je félicite tous ceux qui prennent des risques et combattent ce mal pour qu'ils puissent aider et sauver beaucoup de vies et que cela se termine le plus vite possible. Salut ! » En effet, il serait injuste que certains joueurs soient définitivement privés de JO à cause de la crise sanitaire.