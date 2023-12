OL ‍: Une source interne lâche des confidences sur le miracle en cours

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL n'est plus dernier de Ligue 1 et même plus relégable directement. Face à Nantes, Lyon peut même sortir de la zone dangereuse. Pierre Sage a fait un miracle.

En l’espace d’une semaine, l’Olympique Lyonnais s’est redressé, les victoires contre le TFC et à Monaco ayant permis de prendre six points. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers se retrouvent désormais à la 16e place du classement de Ligue 1 avant l’ultime match de l’année 2023 ce mercredi contre Nantes au Groupama Stadium. Un regain de forme qui éloigne clairement l’ombre d’une relégation en Ligue 2, même si tout n’est pas encore réglé du côté du club de John Textor. Il est cependant clair que le choix de remplacer Fabio Grosso par Pierre Sage est une vraie bonne pioche, ce dernier ayant ramené de la sérénité et une forme de confiance au sein d’un vestiaire au bord de l’explosion. Le retour au fameux ADN lyonnais est pour l’instant une réussite et cela se confirme selon certaines confidences.

L'OL sauce lyonnaise fonctionne bien

Revenant sur ce retour de l'Olympique Lyonnais en des eaux moins troubles, Le Progrès confirme que du côté du club rhodanien, on est convaincu que ce retour au basic est le secret de ce redressement. « Les joueurs se sentent bien avec ce staff, avec les hommes du club », a confié un proche du groupe de l'OL à Christian Lanier. Et le journaliste du quotidien régional de confirmer que l'idée de confier la gestion de l'équipe à Pierre Sage, qui connaît bien le fonctionnement interne du club, était la bonne idée. « La notion de famille à l’OL n’était pas une vue de l’esprit. C’est ainsi, et peut-être alors que l’ADN lyonnais n’est pas complètement enterré. L’équipe lyonnaise est revenue au centre du projet. Les joueurs ont envie de laisser les ouvrages économiques de côté et de se concentrer sur leur mission. Savoir ce que l’on veut faire sur le terrain. C’est tout simple, mais pour cet OL, qui part de si loin, ça veut dire beaucoup », écrit le journaliste lyonnais, qui est persuadé que ce regain de forme n'est pas un feu de paille.