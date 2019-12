OL : Une sale attaque contre Juninho, c'est un scandale

Dans : OL.

Revenu tel un dieu à l'Olympique Lyonnais, Juninho vit des débuts monstrueusement compliqués, la situation semblant à la limite de l'incontrôlable pour le directeur sportif brésilien. Au point que certaines critiques violentes commencent à poindre.

Qui pouvait sérieusement imaginer en mai dernier que le retour de Juninho à l’OL allait être aussi compliqué ? Entre le limogeage de Sylvinho, son poulain, la venue de Rudi Garcia, qu’il a validée contre la vox populi, les résultats très moyens en Ligue 1, un mercato attaqué frontalement, des propos parfois délicats à l’encontre des joueurs, l’enfant chéri de Gerland semble perdu. Et si l’image de Juninho n’est pas encore totalement ternie, il n’a plus la confiance totale des supporters rhodaniens. De quoi susciter les premières interrogations et les premières critiques contre celui qui était considéré comme totalement inattaquable.

Et selon L’Equipe, dans les couloirs de l’Olympique Lyonnais, certains commencent à se demander si le Brésilien a les épaules pour tenir son poste, ou du moins la capacité à encaisser tout cela. Et des critiques acerbes sur son travail réel circulent. « Son supposé manque d’investissement est très largement exagéré. Mais il n’est pas forcément à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui. Alors, forcément, au club, si personne ne remet en question son honnêteté et son amour pour l’OL, beaucoup finissent par penser qu’il ne travaille pas ou qu’il se cache. Mais c’est plus complexe que ça », explique, dans le quotidien sportif, un proche de l’Olympique Lyonnais. Cependant, Juninho semble avoir compris que son rôle demandait encore plus d’attention et un investissement à 1.000%, ce qui l’aurait incité à devenir encore plus attentif depuis une semaine. A voir si cela aura des effets pour la formation de Jean-Michel Aulas, qui est lui toujours solidaire à fond de son directeur sportif.