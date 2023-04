OL : Une saison pourrie, Laurent Blanc le savait en signant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Semaine compliquée pour l'OL, qui a tout perdu face à Nantes, et va tenter de sauver la face ce dimanche face à Rennes. Laurent Blanc n'est toutefois pas surpris par ces difficultés.

Sauf miracle en championnat, l’Olympique Lyonnais va devoir faire sans Coupe d’Europe pour une saison supplémentaire. Une petite descente aux enfers pour un club qui a longtemps porté les espoirs français sur la scène continentale et l’indice UEFA des clubs tricolores. Ce n’est plus le cas et cela devient une fâcheuse habitude. Toutefois, pas de quoi surprendre Laurent Blanc, qui a pris le train en marche et a toujours fait savoir qu’il serait difficile de redresser la barre.

Laurent Blanc regrette le boycott face à Rennes

« On fera les bilans à la fin. Mais c'est vrai que la saison est compliquée, je l'avais dit en arrivant et j'avais raison. Elle était obligée d'être compliquée car Lyon a changé d'entraîneur en cours de saison », a implacablement annoncé l’entraineur de l’OL, pour qui l’effectif n’était pas forcément construit pour lui et par lui. Une excuse qui tiendra un temps, car il n’est pas certain que la patience dure bien longtemps avec des supporters qui sont lassés de voir les mauvais résultats de leur équipe se poursuivre chaque année.

📍 Groupama OL Training Center pic.twitter.com/yRiZkZJO1O — Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2023

La preuve, ils boycotteront la venue de Rennes ce week-end, ce que le « Président » regrette amèrement, sans vraiment être totalement surpris non plus. « Tout le monde vit une saison difficile. Eux sûrement encore plus que la personne lambda. Je peux comprendre, ça fait un moment qu'ils doivent souffrir car les résultats de l'OL ne sont pas à la hauteur depuis longtemps. Mais on a besoin de supporters, comme tous les clubs. C'est dommage d'en arriver là mais c'est leur décision », a livré Laurent Blanc, qui ne fera toutefois pas le forcing pour les faire changer d’avis.

Cela risque de donner un Groupama Stadium bien triste pour l’une des dernières chances de l’OL d’aller chercher une place européenne. Mais ce ne sont pas les propos de Laurent Blanc prononcés après l’élimination à Nantes qui ont du arranger les choses, l’entraineur lyonnais ayant expliqué que, sans l’exploit de Ludovic Blas sur le seul but de la rencontre, il aurait certainement fallu les tirs au but pour désigner le finaliste. Pas vraiment le genre de sortie ambitieuse qui va envoyer du rêve aux supporters.