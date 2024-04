OL ‍: « ‍Une remontada historique ‍», ce journaliste s'enflamme ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais reçoit Brest ce dimanche soir au Groupama Stadium et a la possibilité de revenir à deux points de Lens au classement et pointer à la septième place. L'engouement est énorme.

Les abonnés du stade de l'OL vont devoir s'y faire, ils seront de plus en plus serrés dans les transports en commun pour venir au Groupama Stadium, car désormais les spectateurs sont de retour en masse. Au fur et à mesure que l'équipe de Pierre Sage est remontée au classement de Ligue 1, et que le parcours en Coupe de France a pris de l'ampleur, l'enceinte de Décines a retrouvé des couleurs. Et ce dimanche soir, pour le choc contre le Stade Brestois, actuel dauphin du PSG, ce sont près de 50.000 personnes qui sont attendues pour soutenir une formation qui peut réaliser un dépassement à même de faire rêver les pilotes Alpine en Formule 1, à savoir doubler trois équipes d'un coup. Journaliste historique travaillant sur l'Olympique Lyonnais, et dieu sait s'il a déjà vu des dingueries, Christian Lanier se pince pour y croire.

L'OL peut revenir à seulement deux points de Lens

Si l'OL bat Brest demain soir. Il passera donc devant Rennes, Reims et l'OM (qui aura un match en retard contre Nice). Quasiment incroyable. Ça sent la très grande soirée à Decines pour une remontada qui serait historique. — Christian Lanier (@levinhabrsil) April 13, 2024

« Une saison qui fait date. 7 pts et bon dernier début décembre. Finaliste de la coupe de France et à la chasse à la 7eme place en avril. Incroyable rebondissement pour un club qui a des ressources, un standing (…) Si l'OL bat Brest. Il passera donc devant Rennes, Reims et l'OM (qui aura un match en retard contre Nice). Quasiment incroyable. Ça sent la très grande soirée à Decines pour une remontada qui serait historique », lance, sur X (anciennement Twitter), notre confrère qui ne demande qu'à s'emballer pour cet OL qui l'a tant inquiété.

Car après les défaites de Lens à Metz, de Reims à Strasbourg, de Rennes contre le TFC, et profitant que le OM-Nice soit reporté au 24 avril, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent passer devant Reims, Rennes et Marseille et revenir à seulement deux points de Lens, actuel septième de Ligue 1. Une histoire totalement folle quand on se souvient qu'en décembre les chances de maintien de l'Olympique Lyonnais étaient statistiquement proches d'être nulles.