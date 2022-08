OL : Une recrue exigée en urgence à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival de l’OL a fière allure pour le moment avec les recrutements de Tolisso, Lacazette, Tagliafico et Lepenant.

Durant ce mois d’août, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont davantage focus sur les possibles ventes (Aouar, Paqueta, Kadewere) plutôt que de songer à recruter de nouveaux joueurs. Il faut dire que l’effectif est déjà très riche, d’autant plus pour un club qui ne disputera aucune coupe d’Europe cette saison. Cela étant, un secteur de jeu est perfectible dans l’effectif à la disposition de Peter Bosz à l’OL. Il s’agit de la défense centrale, où l’entraîneur lyonnais a du choix en quantité mais où la qualité peut être un peu limitée. Face à Ajaccio, Peter Bosz a débuté avec Thiago Mendes et Castello Lukeba, deux joueurs en qui il a confiance. Mais sur le banc, les options Diomandé, Boateng et Da Silva ne sont pas les plus rassurantes. C’est ainsi que selon Cyril Morin, journaliste à Eurosport, un renfort en défense centrale d’ici la fin du mercato est indispensable pour valider les grosses ambitions de l’OL cette saison.

Un défenseur d'envergure réclamé à l'OL

« Je reste assez réservé sur Thiago Mendes. Il a fait quelques bons matches et certaines de ses qualités collent à ce qu'on attend du profil : agressif, bonne relance. Mais cela doit rester une solution d'urgence à mes yeux, pas quelque chose de durable. Il a encore beaucoup de mal à gérer la profondeur, les trajectoires et chacune de ses interventions sont souvent à la limite, un peu à l'arrache. Si le geste de Lopes est complètement raté face à Ajaccio, Thiago Mendes est aussi coupable d'être en retard sur un long ballon dans le dos de la défense. Je pense que l’Olympique lyonnais doit recruter uniquement si c'est une vraie plus-value pour l'équipe-type. Si c'est pour faire du complément, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Si c'est un titulaire à part entière et un patron de défense que le club cherche depuis des années, pourquoi pas » a estimé sur le site Olympique et Lyonnais le journaliste, qui verrait d’un très bon œil le recrutement d’un taulier en défense centrale. Reste maintenant à voir si Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas réservent cette surprise ou non aux supporters lyonnais ainsi qu’à Peter Bosz.