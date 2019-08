OL : Une offre de Lyon, Reine-Adelaïde n'attend que ça

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

Samedi soir, Angers s’est imposé sur sa pelouse face aux Girondins de Bordeaux. Et encore une fois, c’est Jeff Reine-Adelaïde qui a été le grand bonhomme du SCO sur cette rencontre. Excellent l’an passé, l’international espoirs français ne devrait pas faire de vieux os à Angers puisque Lyon et surtout l’AS Monaco sont très intéressés. En début de semaine, un accord de principe entre l’écurie de Stéphane Moulin et le club de la Principauté était d’ailleurs évoqué, à hauteur de 20 ME.

Lyon va-t-il contre-attaquer, pour tenter de rafler la mise et de s’offrir Jeff Reine-Adelaïde ? Le joueur n’attend que ça, selon les informations obtenues par Antoine Raguin, journaliste à Ouest-France. « Aux dernières nouvelles, l’OL ne s’était pas aligné sur l’offre de Monaco. Pourtant, le joueur aimerait beaucoup… » a indiqué le journaliste, avant de confirmer que l’offre monégasque tutoyait les 20 ME. Reste maintenant à voir si une surenchère lyonnaise est possible, ce qui ferait visiblement le bonheur d’un Jeff Reine-Adelaïde qui s’imagine davantage dans la capitale des Gaules que sur le Rocher.