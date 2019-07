OL : Ndombele à Tottenham, un club peut faire capoter le deal !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Quelques jours après le départ de Ferland Mendy au Real Madrid pour 50 ME, l’Olympique Lyonnais va-t-il annoncer la vente de Tanguy Ndombele ?

Au cours des dernières heures, les négociations se sont accélérées entre Lyon et Tottenham. En effet, L’Equipe confirme qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs, pour un total de 62 ME fixe et 10 ME de bonus, atteignables car dépendants notamment de qualifications en Ligue des Champions. Il y a donc de fortes chances que le transfert soit officialisé cette semaine. A moins qu’un club ne vienne perturber la tranquillité des Spurs dans ce dossier…

Et le quotidien national évoque une possible offensive de Manchester United. « Voir Ndombele débarquer chez les Spurs dans la semaine n'est toutefois pas une hypothèse à écarter. À moins que d'ici là, un des clubs à l'affût resurgisse. Cela ne sera pas le Paris-SG, ni a priori la Juventus Turin qui, si elle garde le contact, s'est mise en retrait depuis quelques heures et l'arrivée d'Adrien Rabiot. La surprise éventuelle pourrait en fait surgir de Manchester United. Mais le club mancunien paraît toujours coincé par le cas Pogba » indique le journal, pour qui Tottenham a donc les cartes en main pour s’offrir Ndombele en dépit de l’intérêt prononcé de Manchester United…