OL : une nouvelle offre pour Traoré, Lyon ferme la porte

Dans : OL.

Le profil de Bertrand Traoré plaît en Angleterre. Le promu Aston Villa a formulé une offre de 17 ME mais l’OL ne l’entend pas de cette oreille.

Grand ménage au sein de l’effectif de l’OL ! En quelques jours, le club rhodanien s’est séparé de quatre de ses joueurs, Marçal (Wolverhampton), Rafael (Istanbul Basaksehir), Kenny Tete (Fulham) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan). Une liste qui pourrait inclure plusieurs joueurs phares du groupe lyonnais d’ici le 5 octobre, date de fin du mercato. En effet, Rudi Garcia n’est pas certain de conserver Memphis Depay et Houssem Aouar, tous deux surveillés par des cadors en Europe. Un autre cas concerne un élément avec un rôle plus secondaire, Bertrand Traoré (25 ans). L’attaquant burkinabé n’a plus été aligné d’entrée de match depuis la finale de la Coupe de France le 31 juillet contre le PSG.

Insatisfait de la tournure des événements, il avait ces derniers jours ouvert la porte à un départ pour gagner du temps de jeu. Les courtisans ne sont pourtant pas ce qu’il manque. Plusieurs clubs de Premier League souhaitent saisir cette opportunité et relancer l’homme sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Gones. Newcastle, Everton, Crystal Palace l'observent alors que Fulham a tenté sa chance, en vain. Le Progrès et Foot Mercato informent ce samedi qu’une offre venue d’Outre-Manche est arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OL. Elle a été formulée par le promu Aston Villa. Cependant, le montant de 17 ME offert par les Villans aurait été décliné par les Olympiens, qui exigent une somme avoisinant les 25 ME pour lâcher celui qu’ils s'étaient offerts pour 10 ME en 2016. Les pensionnaires de Premier League devront faire un effort financier pour convaincre le club présidé par Jean-Michel Aulas.