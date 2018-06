OL : Une grande finale Lyon-Torino pour Lucas Verissimo

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OGCN, OM.

Le dossier Lucas Verissimo continue de faire énormément réagir. Inconnu en France, le défenseur brésilien de Santos (23 ans) est annoncé à l’OM, Lyon et Nice depuis quelques jours. Journaliste pour SFR Sport, Alex de Castro a néanmoins apporté une précision importante sur l’avenir de celui qui est également associé au Torino au cours des dernières heures.

« Confirmation : l'OGC Nice n'a fait aucune offre pour Lucas Verissimo. Seul l'OL est réellement intéressé en France. Des clubs italiens sont dessus également » a expliqué le journaliste, qui affirme donc que Nice et Marseille ne sont pas de la partie pour le recrutement du joueur. Pour rappel, le FC Santos réclame 10ME pour lâcher Lucas Verissimo au mercato. Et dans ce dossier, on semble donc se diriger vers une bataille entre l’OL et le Torino…