OL : Une fin de mercato folle à Lyon pour titiller le PSG ?

Vainqueur de son premier match de la saison face à Monaco vendredi (0-3), l’Olympique Lyonnais semble de loin l’équipe la mieux armée pour titiller le Paris Saint-Germain cette saison. En effet, les Gones ont procédé à un recrutement ambitieux en s’attachant les services de Joachim Andersen, Thiago Mendes ou encore Jean Lucas, et rêvent plus grand avec Juninho et Sylvinho aux manettes. Au point de réellement concurrencer le champion de France dès cette saison ? Consultant pour RMC Sport, Kevin Diaz espère que le club rhodanien se posera les bonnes questions à ce sujet, et agira en conséquence durant la fin du mercato.

« Ce week-end, je me suis fait une petite réflexion. Je me demande si Jean-Michel Aulas ne va pas, en cas de victoire dans les deux ou trois prochains matchs, rentrer dans le bureau de Juninho et de Sylvinho et leur demander clairement ce dont ils ont besoin en fin de mercato pour sérieusement concurrencer le Paris Saint-Germain. Est-ce que dans les trois ou quatre derniers jours du mercato, ils sont capable d’aller chercher un ou deux mecs en plus pour bâtir un effectif énorme ? Je me pose sérieusement la question » a lancé le consultant de l’After, pour qui il ne manque pas grand-chose à ce bel effectif lyonnais afin de concurrencer Paris en Ligue 1. Reste maintenant à voir si l’OL, qui semble accélérer dans le dossier Jeff Reine-Adelaïde, va agir de la sorte.