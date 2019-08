OL : Reine-Adelaïde à Lyon, premier assaut à 20ME !

Dans : OL, Mercato, SCO, Ligue 1.

En quête d’un milieu relayeur lors de ces trois dernières semaines de mercato, l’Olympique Lyonnais semble avoir fait son choix, mais va désormais devoir gérer l’opération au mieux avec Angers. En effet, le hasard du calendrier de Ligue 1 fait que le joueur convoité par l’OL, à savoir Jeff Reine-Adelaïde, évolue au SCO, prochain adversaire de l’équipe de Sylvinho, vendredi dans la capitale des Gaules. Il y a deux semaines, en pleine phase de préparation, Florian Maurice avait été vu au stade Raymond-Kopa lors du match Angers-Arsenal et ce n’était pas pour rien. En effet, selon L’Equipe, même si le Bayern Munich et l’AS Monaco ont un oeil sur l’international Espoirs, c’est bien l’Olympique Lyonnais qui est désormais le grand favori pour s’offrir Jeff Reine-Adelaïde.

Pour réussir à rapidement obtenir un accord avec le SCO Angers, Jean-Michel Aulas devra mettre plus de 20ME, avec un pourcentage sur une éventuelle future revente du milieu de terrain de 21 ans. Une sacrée belle affaire pour le club angevin qui était allé chercher le joueur pour 1,6ME l'été dernier à Arsenal, après se l'être fait prêter. Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier, si Sylvinho et Juninho apprécient énormément le profil de Jeff Reine-Adelaïde, il s’avère que ce dernier donne la priorité à l’OL dans un éventuel transfert lors de ce mercato. Le quotidien sportif affirme que la perspective de jouer la Ligue des champions dès cette saison contribue à son intérêt, tout comme l’idée d’évoluer avec d’autres internationaux Espoirs, à savoir Lucas Tousart, Martin Terrier, Houssem Aouar et Moussa Dembélé.