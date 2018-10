OL : Une équipe allemande ? Marcelo fait dans le cliché

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après son entame victorieuse à Manchester City, l’Olympique Lyonnais est toujours très bien placé dans son groupe de Ligue des Champions. Pour confirmer cela, il faudra aller chercher des points ce mardi sur le terrain d’Hoffenheim. Le club allemand n’est pas le plus prestigieux outre-Rhin, mais son nul face à Donetsk et sa défaite de peu contre Manchester City ont le mérite de prévenir les Lyonnais. Et pour Marcelo, ancien joueur du championnat d’Allemagne lors de son passage à Hanovre, il faudra s’attendre à du classique face à une équipe typique de Bundesliga.

« C’est un club allemand, donc ce sont des équipes qui courent beaucoup et qui sont très physiques. On doit s’attendre à beaucoup de duels pendant la rencontre. On va là-bas pour gagner. Il n’y a pas d’autres solutions. Cela va être un match difficile. On a une chance de gagner car on a aussi une bonne équipe, donc essayons d’y parvenir », a prévenu le défenseur central de l’OL à Olympique-et-Lyonnais.com. Une manière de rappeler que la formation de Bruno Genesio a intérêt à montrer son bon visage ce mardi à la Rhein-Neckar-Arena, sous peine de mettre à mal son bon début de saison européen.