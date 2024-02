OL ‍: Une énorme surprise dans les prochaines heures ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais est toujours aussi actif et boucle en ce moment deux recrues. Un joueur offensif avec Saïd Benrahma et un milieu de terrain avec Orel Mangala. Mais un défenseur central est toujours recherché et ce n’est pas la fin du mercato qui va arrêter John Textor. En effet, selon RMC, Lyon envisage bien de recruter un joueur dans ce secteur de jeu, et se réserve le droit de piocher dans le lot de joueurs libres s’il ne trouve pas son bonheur dans les dernières heures du mercato.

Un défenseur central en provenance de Russie ?

Une marque d’ambition même s’il n’est pas évident de trouver la solution dans ces conditions. En tout cas, la cellule de recrutement est visiblement prête à faire des heures supplémentaires pour essayer de fournir à Pierre Sage un effectif le plus complet possible. L’entraineur de l’OL ne manque pas de défenseurs centraux, mais peine pour le moment à trouver la bonne carburation, entre les méformes, les suspensions et les combinaisons qui ne donnent pas forcément toute satisfaction. Sur le compte Instagram de l'OL, de nombreux messages font référence à l'arrivée du défenseur Kazakh Nuraly Alip, qui évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg, même si absolument rien ne laisse transparaitre une telle opération dans les prochaines heures.