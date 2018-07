OL : Une concurrence jamais vue, ce petit nouveau reste zen

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté en provenance de Nantes, Léo Dubois s’apprête à vivre sa première saison à Lyon. En plus d'être confronté aux exigences d’un club du top 4 français, l’ancien capitaine des Canaris va découvrir la Ligue des Champions. Mais le défenseur français n’est pas inquiet. Sans pression, il affirme que son intégration dans le Rhône se déroule à merveille. « Je me sens bien dans le groupe » a expliqué le néo-Lyonnais sur le site officiel du récent 3e de L1.

« Je me sens bien dans le groupe. J’ai justement fait mon bizutage samedi. Ça s’est bien passé. J’ai des bons collègues avec moi donc c’est cool. Ils m’ont bien aidé pour tout de suite m’intégrer. C’est de bon augure pour la suite. J’avais croisé Lucas Tousart avec l’équipe de France Espoirs. A part lui, je ne connaissais personne dans le groupe. Tout se passe bien pour le moment, je suis content de mes débuts ici. Les gars sont super gentils avec moi en dehors du terrain et on essaie de se comprendre de plus en plus sur le terrain » a expliqué Léo Dubois, lequel devra composer avec une rude concurrence à l’OL cette saison. Et pour cause, Kenny Tete et Rafael sont toujours là…