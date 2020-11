OL : Une affaire Bruno Guimaraes ? Juninho démonte les rumeurs

Dans : OL.

Bruno Guimaraes avait fait des débuts énormes avec l'Olympique Lyonnais. Mais depuis, le milieu brésilien est rentré dans le rang, au point de ne plus être titulaire.

Bruno Guimaraes a appris une bonne nouvelle samedi, puisque l’international brésilien, qui devait rejoindre les Espoirs, a finalement été convoqué par Tite avec la Seleçao afin de remplacer Casemiro, lequel a été contrôlé positif au Covid. Mais le milieu brésilien le sait, il est peu probable qu’il soit titulaire ce dimanche avec l’Olympique Lyonnais contre l’AS Saint-Etienne. En effet, depuis que Rudi Garcia est passé en 4-2-3-1, Bruno Guimaraes s'est installé sur le banc, le Brésilien étant moins en forme depuis quelques mois. Et forcément, cela pourrait commencer à agacer le joueur et son entourage. C’est d’ailleurs la version donnée samedi par le quotidien L’Equipe, le média affirmant que Bruno Guimaraes vivait « très mal cette période ».

A quelques heures du derby face à l’ASSE, Juninho a totalement démenti un problème avec le milieu de terrain arrivé au dernier mercato d’hiver. « Si je suis inquiet pour Bruno Guimaraes ? Non, Bruno est là depuis moins d’un an. Ce n’est rien. Il est arrivé et a joué tout de suite des matches de très haut niveau comme celui contre la Juventus par exemple. Même pas un an, ce n’est rien. C’est difficile quand on vient d’Amérique du Sud. Bruno n’est pas un joueur qui jouait toujours devant la défense. Il a eu une baisse de régime, alors il travaille. Ce n’est rien, il va jouer, comme Maxence Caqueret », prévient, dans Le Progrès, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, conscient qu’en l’absence d’une coupe d’Europe Rudi Garcia devait gérer un effectif un peu large. Bruno Guimaraes va pouvoir se refaire un moral au Brésil, même si là aussi il risque surtout de débuter sur le banc.