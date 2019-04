OL : Un réveil des cadres, pas forcément pour Aouar

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar, milieu de l’OL, après ses deux passes décisives face à Angers (2-1) : « Un match plein ? On est plutôt satisfait de ce qu'on a produit. Il y a eu beaucoup plus de fluidité de la part de notre équipe, donc forcément, on se crée des occasions plus facilement. On est satisfaits de cette rencontre et en espérant que ça va continuer. C'est toute l'équipe qui a haussé son niveau par rapport au match dernier, donc c'est pas forcément les cadres qui ont apporté la victoire. On est satisfait du collectif. On aurait voulu remporter la victoire sans prendre de but, malheureusement en plus c'est un CSC. On est déçus de ce but-là, mais on va surtout retenir la bonne performance de l'équipe », a-t-il lancé sur Canal+.