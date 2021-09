OL : Un retour à Lyon, Benzema termine Aulas

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Les supporters lyonnais en ont rêvé pendant quelques mois mais un retour de Karim Benzema à la maison semble impossible. En tout cas pendant que le buteur est au top de sa forme, il l’a une nouvelle fois confirmé.

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais était conscient que Karim Benzema arriverait à un an du terme de son contrat avec le Real Madrid à l’été 2021. Alors forcément, les rumeurs se sont multipliées pendant plusieurs mois. Jean-Michel Aulas avait même confirmé en février dernier sur RMC des contacts entre Juninho et l’international français. « Si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas », complétait le président de l’OL. Mais finalement, Karim Benzema, homme fort du Real Madrid lors de l’exercice 2020-2021, a prolongé jusqu’en juin 2023. L’attaquant de 33 ans a déjà inscrit deux buts en trois matchs de Liga cette saison, sous les ordres de Carlo Ancelotti. KB9 a même hérité du brassard de capitaine depuis le départ de Sergio Ramos, en attendant le retour de Marcelo.

« Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau, je continuerai au Real Madrid »

Dans des propos accordés à RTL, le numéro 19 de l’Equipe de France a affirmé qu’il quitterait l’Espagne seulement quand il serait dans la pente descendante. « Finir ma carrière au Real Madrid ? J’ai deux clubs. J’avais Lyon, j’ai le Real Madrid. Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau, je continuerai au Real Madrid parce que pour moi c’est l’exigence au top et je me sens super bien là-bas », a assuré Karim Benzema. Mauvaise nouvelle pour l’OL, ses supporters et surtout Jean-Michel Aulas, qui espérait que ce possible retour ne se fasse « pas trop tard ». Les retrouvailles sont largement reportés, si elles se font un jour.