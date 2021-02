OL : Benzema de retour, Aulas pose ses conditions

Dans : OL.

Depuis plusieurs jours, il est régulièrement question d’un éventuel retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin de sa carrière.

Et pour cause, son ancien agent Karim Djaziri a lancé un véritable pavé dans la mare en faisant publiquement savoir que l’attaquant du Real Madrid est totalement emballé à l’idée de venir terminer sa carrière dans la capitale des Gaules. Sous contrat avec les Merengue jusqu’en juin 2022, « KB9 » serait bien sûr accueilli en héros à Lyon, son club formateur et sa ville natale. C’est donc fort logiquement que Juninho et Jean-Michel Aulas feront le maximum pour tenter de récupérer l’enfant prodige dans les années à venir. Dans une interview accordée à Mohamed Bouhafsi pour l’émission de RMC « Comme jamais », le patron de l’OL a toutefois posé ses conditions.

Habillement et comme il sait si bien le faire, Jean-Michel Aulas a rappelé qu’il ne fallait pas que Karim Benzema se décide trop tard. Autrement dit, Lyon est bien sûr intéressé par l’international tricolore tant que celui-ci est compétitif, mais ne se ruinera pas pour le récupérer en pré-retraite. « Je sais qu’il y a eu des contacts l’année dernière avec Juni. Pour le moment, je n’ai pas eu Karim. Ceci étant, si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid. Je préfère ne pas trop y croire pour l’instant afin de ne pas être déçu » a commenté Jean-Michel Aulas, pour qui un retour de Karim Benzema est encore très lointain. Il faut dire que pour l’heure, l’attaquant de 33 ans reste le titulaire incontesté du Real Madrid à la pointe de son attaque…