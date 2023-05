OL : Un projet à pleurer, il pointe du doigt Textor

Dans : OL.

La semaine dernière, John Textor a donné sa première conférence de presse en solo après l’éviction de Jean-Michel Aulas à l’OL.

Le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment convaincu les observateurs ni les supporters. Il faut dire que John Textor a occupé la scène médiatique sans pour autant donner de détails concrets sur son projet. Lorsqu’il a été question des potentiels départs de Bruno Cheyrou ou encore de Vincent Ponsot, l’homme d’affaires américain a par exemple botté en touche. De même lorsqu’il a été question de citer des noms pour les rôles de PDG ou de futur directeur sportif.

Nicolas Puydebois a de gros doutes sur John Textor

Les moyens financiers sont également un mystère pour l’instant alors que John Textor doit encore trouver 130 millions d’euros pour passer devant la DNCG. Autant dire que pour l’instant, il n’y a pas de quoi grimper au rideau du côté des supporters de l’OL. Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur le site Olympique & Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a également fait part de ses doutes. Pour l’ancien gardien des Gones, le projet de John Textor n’est pas abouti et tout donne le sentiment d’être fait à la dernière minute pour le moment.

« On sent que Textor a voulu occuper le terrain avec sa conférence de presse mais qu’il a paré au plus pressé et que son projet n’est pas abouti. Pour l’instant il prend la place même s’il n’a pas le temps de le faire et il va nommer un futur président pour guider son projet mais pour l’instant, on ne connait rien de son projet. On n’a aucun détail, c’est trop peu pour moi. Financièrement, la place européenne est primordiale pour recruter mais aujourd’hui l’OL n’est plus attirant sauf pour les salaires et c’est pour cela que l’on paie très cher des joueurs moyens » explique Nicolas Puydebois au sujet du projet de John Textor à l’OL avant de poursuivre.

Des inquiétudes à l'approche du mercato à l'OL

« Au niveau sportif, Lyon n’attire plus personne. On termine septième ou huitième de Ligue 1. Les talents ne viennent plus à l’OL, ils vont ailleurs. Il faut reconstruire un effectif capable de gagner sur le terrain et capable de remettre Lyon a sa place pour retrouver une économie qui te permettra de recruter et de retrouver des grands joueurs » a lancé l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais, très inquiet pour l’avenir du club rhodanien, d’autant qu’une qualification européenne aurait aidé le projet à se mettre en route. Mais la défaite à Clermont dimanche midi a presque condamné les coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans la course à la Conférence League.