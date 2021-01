OL : Un problème Anthony Lopes à Lyon, Juninho se lâche

Dans : OL.

De nouveau visé par les critiques après sa sortie dangereuse sur Vagner Dias lors du match entre Lyon et Metz dimanche soir (0-1), Anthony Lopes est affecté mentalement.

A force de subir de virulentes critiques pour son style de jeu jugé trop dangereux pour ses adversaires, Anthony Lopes se met à douter. Et cela coûte des points à l’Olympique Lyonnais, comme le prouve le but inscrit par Metz en fin de match sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche, à la suite d’une sortie totalement manquée du Portugais. Sur le site officiel du club rhodanien, le directeur sportif Juninho a évoqué ce sujet sans langue de bois. Et pour l’ancien milieu de terrain légendaire de l’OL, il n’y a pas de tabou à dire qu’Anthony Lopes est affecté, et ne parvient plus à gérer ses émotions aussi bien qu’auparavant. De toute évidence, il y a un véritable travail de fond à réaliser avec le gardien portugais de 30 ans à Lyon.

« À mon sens, Anthony ne se comporte pas comme il en a l’habitude. Anthony est quelqu’un de fort mentalement mais je le sens parfois affecté. Ça peut être pesant pour lui. Ce n’est pas la première fois qu’on s’attaque à lui et cela continue d’ailleurs. Anthony a toujours assumé ses fautes mais actuellement il n’y a pas de débats sur ses sorties. Aucun joueur n’est insensible aux critiques. Je connais très bien Anthony, cela ne correspond pas à la réalité du joueur et de l’homme. Nous faisons tout au club pour qu’il ne soit pas perturbé. Nous le soutenons tous mais je pense que cela peut influer sur ses performances mais aussi sur les décisions arbitrales » a jugé Juninho, pour qui Anthony Lopes est actuellement en proie aux doutes dans la capitale des Gaules. Une très mauvaise nouvelle dans la course au titre pour l’OL…