OL ‍: Un perdant XXL du mercato est prêt à se battre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a profité du mercato pour se renforcer à tous les postes et notamment au milieu de terrain avec les signatures d’Orel Mangala et de Nemanja Matic. Une concurrence monstrueuse qui n’effraie pas Johan Lepenant, lequel revient tout juste d'une grosse blessure.

On l’aurait presque oublié, mais il va bientôt revenir de blessure. En plus de Caqueret, Tolisso et des recrues Mangala et Matic, Pierre Sage va pouvoir compter sur Johan Lepenant dans l’entrejeu à l'Olympique Lyonnais. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’international espoirs français a déjà retrouvé du temps de jeu avec la réserve et pourrait bientôt faire son retour dans l’équipe première. Il va toutefois falloir se battre pour gagner une place au vu de la concurrence colossale à son poste. Cela ne fait pas peur à l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, lequel a au contraire indiqué dans une interview accordée à Ouest-France que le mercato XXL réalisé par l’OL cet hiver était une excellente chose et que la concurrence ne pouvait être que positive pour lui et pour l’équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

« C’est bien pour le club, il y a une bonne dynamique. Pendant toute ma rééducation, tout le monde a été présent. Le coach me voyait souvent sur la table des kinés, donc on ne parlait pas trop du terrain, mais il prenait des nouvelles, on parlait de ma reprise. Je remercie les joueurs et le staff, qui m’ont toujours encouragé. C’est vrai, le club a recruté et aussi à mon poste, mais la concurrence ne peut qu’apporter un plus, et franchement ça me fait plaisir de me retrouver au sein de ce groupe, parce que ça bosse bien. On le ressent lors des matches » a indiqué Johan Lepenant, lequel aurait pu partir lors du mercato en janvier. Mais rapidement, l’ancien milieu de Caen a rejeté cette possibilité. « Un départ cet hiver ? Non. Je voulais progresser et jouer ici. Ma mentalité c’est de ne rien lâcher, et je serai comme ça jusqu’à la fin de la saison » a conclu Johan Lepenant, qui vise maintenant un retour progressif en Ligue 1 avec l’objectif de regagner du temps de jeu et de figurer dans la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024.