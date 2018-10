OL : Un objectif énorme fixé par le patron du centre de formation !

Dans : OL, Ligue 1.

L'annonce ce lundi par le CIES que l'Olympique Lyonnais était désormais le deuxième meilleur centre de formation en Europe, entre les deux monstres sacrés espagnols, a évidemment fait plaisir au sein du club rhodanien. Mais ce n'est pas dans les habitudes de la maison lyonnaise que de croire que tout était acquis. Et sur le site officiel de l'OL, Jean-François Vulliez, directeur de l'academy chère à Jean-Michel Aulas, a prévenu qu'il était indispensable que le niveau s'élève encore.

Et le responsable du centre de formation de l'Olympique Lyonnais de se fixer un très gros objectif dans les années qui viennent. « C’est évidemment une grande satisfaction et une vraie fierté de voir l’OL positionné à cette 2e place entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cela prouve que l’on travaille bien et qu’il y a de la qualité tant au niveau des joueurs que de l’encadrement. Ce classement montre que l’on est sur la bonne voie mais cela ne doit pas être non plus une fin en soi, a très clairement prévenu Jean-François Vulliez, qui annonce ensuite la couleur. Dans notre quête d’excellence, on doit être capable d’alimenter encore plus régulièrement notre équipe fanion. Cela passe par la formation de joueurs de top niveau. On a vu ces dernières années avec la génération 97 qu’un titre de champion de France U17 ne vous assure pas forcément l’émergence de joueurs au niveau élite. C’est l’un de nos axes de travail et il faut absolument que dans les années futures, nous puissions sortir dans chaque génération un à deux jeunes de niveau Champions League. »