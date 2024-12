OL ‍: Un miracle à 8 millions, John Textor signe des deux mains

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est plus que jamais menacé par la DNCG, qui exige que le club rhodanien vende cet hiver lors du marché des transferts. Heureusement pour John Textor, une bonne nouvelle pointe le bout de son nez.

L'OL a réalisé une première moitié de saison plutôt satisfaisante. Le club rhodanien a encore pas mal de travail afin de consolider son projet mais les résultats sont globalement à la hauteur des espérances. Cependant, tout pourrait s'assombrir dans les prochaines semaines, alors que l'OL sera obligé de faire des sacrifices cet hiver lors du marché des transferts. La direction rhodanienne devra faire preuve d'ingéniosité pour limiter la casse. Aussi, il faudra que de belles surprises arrivent. Et c'est sans doute le cas concernant le dossier Adryelson.

Adryelson, la bonne surprise du mercato hivernal de l'OL ?

Selon les informations de No Ataque, le défenseur de 26 ans se rapproche en effet d'un départ définitif à Cruzeiro. Prêté à Botafogo pour le moment, il devrait donc rester au Brésil et ne pas retourner à Lyon, comme il était prévu dès le mois de janvier 2025. Le média rajoute que Cruzeiro est disposé à offrir 8 millions d'euros aux Gones pour s'attacher les services d'Adryelson. L'OL devrait donc faire une belle plus-value sur le joueur brésilien, arrivé au club en janvier 2024 contre un chèque de 3,58 millions d'euros. Pour rappel, le natif de Barão de Grajaú n'aura joué que 4 rencontres avec les Lyonnais. A noter que outre la vente d'Adryelson, les Gones ne retiendront également pas Rayan Cherki, Anthony Lopes, Ernest Nuamah, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma, Malick Fofana, Nicolas Tagliafico ou encore Gift Orban en cas de belles offres cet hiver. Le chantier ne fait que commencer et les fans de l'OL vont devoir faire preuve de pas mal de patience.