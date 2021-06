OL : Boga à Lyon, la surprise italienne ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a débuté avec prudence son mercato, mais avec la reprise de l'entraînement et le passage au budget 2021-2022, l'OL pourrait passer à l'offensive.

L’OL version Peter Bosz n’a pas tout cassé depuis l’ouverture du marché des transferts, les finances lyonnaises n’étant évidemment pas à même de permettre un grand chamboulement au sein d’un effectif qui va devoir être tout de même régénéré. Le club de Jean-Michel Aulas va donc devoir faire des coups et pour cela Juninho et la cellule recrutement de Lyon multiplient les dossiers. Ce lundi, c’est en Italie que l’on évoque l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour un joueur fréquentant la Série A. En effet, le Corriere dello Sport affirme que la formation dirigée par Peter Bosz veut recruter Jérémie Boga, l’attaquant international ivoirien de Sassuolo. Le natif de Marseille, dont le nom a également circulé du côté de l’OM, serait sur les tablettes de l’OL, lui qui a navigué entre Chelsea, Rennes, Grenade, Birmingham et désormais Sassuolo depuis 2018.

A un an de la fin de son contrat avec le club désormais entraîné par Alessio Dionisi, l'attaquant ivoirien ne serait pas du tout opposé à une signature en Ligue 1, d'autant que l'Olympique Lyonnais peut lui proposer un très beau challenge sportif. Et comme le technicien italien désormais en charge de Sassuolo n'est pas opposé à un départ de Jérémie Boga, lequel sort d’une saison perturbée d’abord par le covid, puis par une blessure à la cuisse, l'OL pourrait rapidement avancer ses pions. C'est du moins la version annoncée en Italie, où l'on connaît l'attractivité de Lyon auprès de nombreux joueurs.