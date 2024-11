OL ‍: Tagliafico sur le départ, il balaye la rumeur

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Nicolas Tagliafico avait affirmé son envie de retourner dans son pays natal en Argentine à l’expiration de son contrat à l'OL en juin de l'année prochaine. Une information démentie par un journaliste local.

L’histoire entre l’Olympique Lyonnais et Nicolas Tagliafico dure depuis plus de deux ans. Arrivé dans le Rhône en 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam, le latéral gauche argentin arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, et rien n’indique pour l’instant que l’ancien de Banfield poursuivra l’aventure au sein du club propriété de John Textor. Ces dernières heures, une information venant du journaliste Ekrem Konur affirmait que le joueur était désireux de retourner dans son pays natal, et notamment du côté de Boca Juniors. Selon cette source, le joueur souhaite se retrouver plus proche de sa famille et le fait d’avoir été cambriolé à son domicile dans la région lyonnaise l’a convaincu de retrouver l’Amérique du Sud dans les prochains mois. Une version qui a en revanche été vite démentie quelques instants plus tard.

Tagliafico préfère rester en Europe pour l’instant

Nicolás Tagliafico NO planea venir Argentina ahora. Su deseo en continuar en Europa todo lo posible y una vez terminada su participación allá volver. No hubo nada de River antes de la llegada de Acuña y no hay nada de Boca ahora. pic.twitter.com/hPLmMig1i1 — Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) November 5, 2024

De son côté, Damian Augusto Villagra assure lui que la priorité du joueur n’est pas de rentrer en Argentine mais bien de continuer en Europe. Le joueur de 32 ans n’a pas, pour l’heure, comme objectif de retourner dans son pays natal et aucun contact n’a été noué avec les deux plus grands clubs du pays, à savoir Boca Juniors et River Plate. Auteur de cinq buts et sept passes décisives en 76 matchs depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, le joueur s’est rapidement affirmé comme un titulaire dans le système de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso et enfin Pierre Sage, étant indispensable au collectif lyonnais. Reste à savoir si sa direction lui proposera une prolongation de contrat dans les prochaines semaines ou si l’avenir de Tagliafico s’écrit ailleurs. Quoi qu’il arrive, sa prochaine destination sera donc en Europe. Avis aux amateurs.