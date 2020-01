OL : Toko-Ekambi pour 20 ME, la piste chaude du mercato

Dans : OL.

L'OL a décidé de s'activer pour faire venir Karl Toko-Ekambi, en difficulté en Espagne. Le buteur camerounais vaut 20 ME, et a l'avantage d'être tenté par Lyon et de connaitre la Ligue 1.

Une semaine après l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais fait toujours chou blanc en ce qui concerne ses renforts offensifs. Cela n’a pour le moment pas perturbé le groupe de Rudi Garcia, qui a réalisé une véritable démonstration en Coupe de France chez le voisin de Bourg-Péronnas le week-end dernier. Mais cela ne fait pas oublier la nécessité de recruter à Florian Maurice, qui est allé superviser Karl Toko-Ekambi le week-end dernier. Malheureusement, l’attaquant camerounais n’a pas joué contre la Real Sociedad, signe de sa perte de vitesse du côté de Villarreal. Le club espagnol l’a recruté pour 20 ME en 2018 alors qu’il empilait les buts du côté du SCO Angers.

Depuis, la machine s’est quelque peu enragé, même si « KTE » a connu une bonne période, se retrouvant même nommé meilleur joueur de Liga en octobre dernier. Selon L’Equipe, L’OL a donc noué des contacts avec Villarreal, qui n’est pas totalement réticent à un départ. Toutefois, ce sera un transfert sec et à un montant minimal de 20 ME aux yeux des dirigeants du « sous-marin jaune ». Pas la préférence de Lyon, qui préférait un prêt avec option d’achat, mais il est évident que l’OL va devoir mettre la main à la poche pour trouver son bonheur cet hiver. Et le recrutement de Toko-Ekambi, joueur rapide et polyvalent, est en tout cas en train d’être sérieusement à l’étude du côté de Lyon.